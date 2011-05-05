В Госдепе заявили, что переговоры с Россией будет вести Украина

Нед Прайс оценил письмо конгрессменов о необходимости диалога между Вашингтоном и Москвой.

Решение о том, каким образом вести переговоры с российской стороной и том, когда их время придет, будут принимать украинские власти. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что Вашингтон продолжит помогать киевскому режиму на поле боя, делая военные поставки. Чиновник добавил, что Сша стремятся обеспечить Украину более выгодной позицией при урегулировании конфликта мирным путем.

Никто не хочет так сильно увидеть конец этого конфликта, как наши украинские партнеры. Они заявляли, что он закончится только путем дипломатии и диалога. Мы не знаем, каким будет этот конец и когда это произойдет. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Таким образом пресс-секретарь Госдепа прокомментировал сообщения СМИ о призыве ряда представителей Конгресса к Белому дому активизировать работу по возобновлению прямых переговоров с Москвой. Ранее местное издание

The Washington Post уведомило читателей о том, что порядка 30 представителей левого крыла Демократической партии в Конгрессе США обратились к администрации США с письмом о необходимости более активных дипломатических усилий ради выхода из украинского кризиса.

Госдеп заявил, что США не меняют готовность ядерных сил из-за сообщений о "грязной бомбе".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

