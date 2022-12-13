В Госдепе заявили, что США введут дополнительные санкции при необходимости

Ведант Патель рассказал о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией.

Американские дипломаты при президенте Джо Байдене будут готовы ввести дополнительные санкции в связи с возобновлением прямого воздушного сообщения между Россией и Грузией в том случае, если сочтут это необходимым. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Таким образом чиновник оценил решение Тбилиси разрешить рейсы в Грузию, которые осуществляются российскими авиакомпаниями.

Мы продолжим внимательно следить за этой ситуацией. И мы сделаем в случае необходимости дополнительные шаги. Однако сейчас анонсировать мне нечего... Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State