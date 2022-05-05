Госдеп: США поддерживают усилия по эвакуации людей с "Азовстали"

Нед Прайс надеется на продолжительную работу гуманитарного коридора в Мариуполе.

В Госдепе США заявили, что Вашингтон поддерживает усилия по эвакуации людей с территории металлургического предприятия Мариуполя "Азовстали". Соответствующую информацию в рамках регулярного брифинга с журналистами огласил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он добавил, что дипломаты положительно оценивают любую деятельность по отправке мирного населения в безопасные участки.

Каждый раз, когда люди могут воспользоваться гуманитарным коридором, гуманитарной паузой, это хорошая вещь. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, видит ли Вашингтон положительный сигнал в том, что Россия готова вновь организовать гуманитарный коридор для вывода гражданских с территории завода на Украине. Нед Прайс подчеркнул, что в СШа надеются, что гумкоридор с "Азовстали" будет работать продолжительный период времени.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State