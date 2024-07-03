Джеймс О’Брайен рассказал о том, что США ждут от Киева на поле боя.

Киевский режим увеличит дальность ударов по российской территории в случае расширения фронтовой линии. Соответствующей информацией во время о время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по международным отношениям поделился помощник американского государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен.

Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии. Джеймс О"Брайен, сотрудник Госдепа США

Ранее депутат российской Государственной Думы от крымского региона, член профильного комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил прессе, что ударами западного оружия американского производства по территории России власти в Вашингтоне стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

США попросили КНР добиваться урегулирования на Украине на основании Устава ООН.

Фото и видео: YouTube / House Foreign Affairs Committee Republicans