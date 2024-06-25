Джеймс О'Брайен оценил, как Вашингтон видит успех Украины.

В американском внешнеполитическом ведомстве просят Китай использовать свое влияние для того, чтобы "вернуть Россию за стол переговоров" по украинскому кризису в целях урегулирования регионального конфликта на основании Устава ООН. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в в Госдепе США поделился помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен.

Мы просим, чтобы Китай воспользовался своим влиянием с целью вернуть Россию за стол переговоров. Чтобы урегулировать этот конфликт в соответствии с Уставом ООН. Джеймс О"Брайен, помощник главы Госдепа США

Иностранец заметил, что среди стран коллективного Запада и НАТО начинает формироваться понимание того, как выглядит для международных союзников успех в случае с киевским режимом. По мнению Джеймса О"Брайена, речь идет о сдерживании российских войск в восточной части Украины, а также потенциально с течением времени оттеснить противника назад и дестабилизировать огневые позиции России. При этом для киевского режима важно будет сохранять собственную экономическую систему и юг страны открытыми. Для властей это будет означать ряд обещаний, которые члены НАТО дадут с 9 по 11 июля на саммите, организованном в Вашингтоне.

Госдеп назвал "необратимым" движение Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State