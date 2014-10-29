В Госдепе прокомментировали возможность вступления Турции в ШОС

Джеймс О'Брайен оценил планы Анкары по вступлению в международные союзы.

Американской администрации и НАТО было бы трудно принять решение Турции стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в том случае, если бы Анкара решила сделать такой шаг. Такой информацией с американскими законодателями поделился помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США.

Турция - очень интересный союзник. На данный момент мы действительно эффективно сотрудничаем в ряде областей, и такой шаг было бы трудно принять, так что я не знаю, что Эрдоган имел в виду. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

Джеймс О"Брайен заметил, что власти в США пока что не видели серьезных сигналов к этому, по крайней мере, нам об этом не сообщали, но мы очень четко давали понять, что обмен информацией, который осуществляют международные союзники по НАТО, несовместим с членством в любой другой группе. Дипломат напомнил о том, что ключевым торговым партнером для Анкары остается Европа. на этот регион приходится порядка 70 процентов от товарооборота.

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Фото и видео: YouTube / NTD