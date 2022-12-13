В Госдепе назвали не новыми рекомендации американцам покинуть Россию

Нед Прайс рассказал о том, что американцам желательно покинуть территорию РФ.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали не новыми рекомендации гражданам США покинуть территорию России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник прокомментировал публикацию дополнений к лицам с двойным гражданством в связи с мобилизацией населения и особым режимом в приграничных областях с Украиной, правками в российском законодательстве. Эти сведения по необходимости покинуть РФ и воздержаться от дальнейших поездок туда были размещены посольством США в воскресенье 12 февраля. Прайс отметил, что речь не идет о неких новых советах, так как предупреждения власти страны делают на протяжении многих месяцев.

Тех, кто находится в России, предупреждали о том, что <...> им следует немедленно уехать. Мы вновь опубликовали рекомендации с некоторыми дополнениями для лиц с двойным гражданством в связи с мобилизацией, в связи с особым режимом в пограничных областях с Украиной. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour