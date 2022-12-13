В США заявили о пользе для сирийцев от открытия в республике двух пунктов доставки помощи

Нед Прайс оценил согласие Башара Асада временно разрешить проезд грузов по "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи".

Открытие дополнительно двух пунктов доставки гуманитарной помощи на государственной границе Сирии и Турции станет хорошим событием для местных жителей. Такого мнения придерживает официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Информацией дипломат поделился в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновника попросили прокомментировать сведения о том, что президент Серии Башар Асар согласился на реализацию данной меры международной поддержки.

Я определенно надеюсь, что Асад серьезно настроен на этот счет. Если режим настроен серьезно, а его намерения будут реализованы на практике, это будет хорошо для сирийского народа. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил согласие президента Сирии на открытие еще двух пунктов доставки помощи из Турции на северо-запад арабской республики. Речь идет о пунктах контроля "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи". Они будут функционировать на протяжении трех месяцев.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

