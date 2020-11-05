В Госдепе США пока не подтвердили гибель американки под Артемовском

Нед Прайс отметил, что не располагает подтверждениями о данном инциденте.

Американское внешнеполитическое ведомство на текущий момент не может подтвердить информацию о гибели гражданки США Ребекки Мацировски под Артемовском на украинском конфликте. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник заметил, что видел появившиеся в социальных сетях и российских Telegram-каналах сведения о том, что американка принимала участие в боевых действиях на стороне киевского режима, но погибла.

Я видел эти сообщения. Они не подтверждены. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что мы уже сталкивались со случаями дезинформации и ложной информации в контексте этого конфликта. У этих сообщений подтверждения нет. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп США: введенный лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State