В Госдепе США ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Энтони Блинкен оценил планы по контактам лидеров РФ и США.

В американском внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос о встрече российского президента Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Во время пресс-конференции Энтони Блинкен ответил на вопрос журналистов. По словам государственного секретаря, новых контактов между политиками пока что не запланировано.

Нет планов делать это сейчас. Мы также хотим, чтобы Россия снизила напряженность, отведя войска от границы с Украиной. Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт считает, что переговоры с российской стороной должны идти "на фоне деэскалации обстановки у государственных границ Киева. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил прессе, что общение Путина и Байдена прошло в атмосфере взаимного уважения, но при этом глав государств нельзя считать друзьями.

Блинкен: США планируют контакты с Россией по безопасности.

Фото: YouTube / MSNBC