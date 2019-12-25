Блинкен: США планируют контакты с Россией по безопасности

В Госдепе уточнили, что общение с РФ будет как двусторонним, так и через международные организации.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции перед журналистами. Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что общение будет вестись на двусторонней основе. В рамках НАТО и ОБСЕ мероприятия продолжатся уже в начале 2022 года.

Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия - НАТО, через ОБСЕ Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт подчеркнул, что наряду с европейскими партнерами, в ОБСЕ, кроме США также участвуют Киев и Москва. Блинкен спрогнозировал, что в ближайшем будущем общественность сможет увидеть контакты по актуальным вопросам. По мнению американца, предстоит увидеть, удастся ли сторонам продвинуться по теме устранения имеющихся разногласий за счет дипломатического пу решения проблемы.

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Фото и видео: YouTube / Reuters