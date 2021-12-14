Блинкен: США пожертвуют миру более 1,2 миллиарда доз вакцин

В Госдепе США оценили дополнительную помощь, казанную Индо-Тихоокеанскому региону.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США пожертвуют миру более 1,2 миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом иностранец рассказал во время пресс-конференции в Индонезии. Известно, что поставки будут реализованы до конца следующего года. На данный момент Вашингтон уже пожертвовал региону более 2,8 млрд долларов, необходимых для спасения жизней.

Эта сумма включает 77 миллионов помощи Индонезии, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода для больниц. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава дипломатии США напомнил прессе о том, что из 300 миллионов доз "безопасных вакцин", которые администрация Джо Байдена уже пожертвовали миру, около трети была направлена в страны Индо-Тихоокеанского региона. На данный момент США считаются крупнейшим мировым донором вакцин от коронавируса.

Блинкен обвинил Китай в угрозе международной торговле на $3 трлн в год.

Фото и видео: Youtube/Reuters