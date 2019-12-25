Блинкен обвинил Китай в угрозе международной торговле на $3 трлн в год

В Госдепе США призвал сохранить безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен обвинил Китай в угрозе международной торговле на $3 трлн ежегодно. Такое заявление чиновник сделал во время собственной пресс-конференции, которая произошла в рамках рабочего визита в Индонезию. Трансляцию мероприятия вел портал The Reuters. По словам спикера, агрессивные действия со стороны Пекина в акватории Южно-китайского моря угрожают глобальной безопасности.

Мы настаиваем на свободной навигации в Южно-Китайском море. Там, где агрессивные действия Пекина угрожают движению и могут стоить торговле более чем в $3 трлн каждый год. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт подчеркнул прессе, что каждая страна в мире заинтересована в том, чтобы сохранить Индо-Тихоокеанский регион свободным от "принуждения и запугивания". Блинкен напомнил, что Вашингтон твердо намерен не допустить перерастание соперничества с Китаем в открытый вооруженный конфликт. США будут укреплять международные контакты с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом.

Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО.

Фото: Euronews