Госсекретарь США назвал условия для вступления Украины и Грузии в НАТО

По словам Блинкена, страны должны соответствовать предъявляемым требованиям. Только так Украина и Грузия смогут претендовать на членство в альянсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил условия для вступления Украины и Грузии в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

По словам Блинкена, страны должны соответствовать предъявляемым требованиям. Только так Украина и Грузия смогут претендовать на членство в альянсе.

НАТО с момента своего существования ясно давала понять, что ее двери будут открыты для любых европейских стран, которые стремятся к членству и отвечают необходимым критериям. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В 2008 году альянс принял решение о том, что Украина и Грузия со временем войдут в НАТО. Однако, странам было отказано в предоставлении плана действий по подготовке к членству. Этот план является первым шагов в юридической процедуре вступления в организацию.

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Видео: YouTube / NBC News