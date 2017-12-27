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В Горелово нашли бездомного мужчину с простреленной головой
Сегодня, 9:47
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lesjasap
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В Горелово нашли бездомного мужчину с простреленной головой

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В Красносельском районе найден мертвый бездомный с простреленной головой.

В Горелово Красносельского района Петербурга обнаружен бездомный с простреленной головой. Рядом с мертвецом находилось оружие, из которого предположительно был совершен выстрел.
 
Тело 57-летнего мужчины первым увидел хозяина помещения, в  котором лежал труп. Инцидент произошел на улице Коммунаров около четырех часов утра 23 января. 
 
Полиция изъяла из квартиры кустарный малокалиберный револьвер. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой обстоятельств дела. Удалось установить, что оружие не зарегистрировано.
Теги: бездомный , выстрел , горелово , красносельский район , револьвер
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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