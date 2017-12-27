В Горелово нашли бездомного мужчину с простреленной головой

В Красносельском районе найден мертвый бездомный с простреленной головой.

В Горелово Красносельского района Петербурга обнаружен бездомный с простреленной головой. Рядом с мертвецом находилось оружие, из которого предположительно был совершен выстрел.

Тело 57-летнего мужчины первым увидел хозяина помещения, в котором лежал труп. Инцидент произошел на улице Коммунаров около четырех часов утра 23 января.

Полиция изъяла из квартиры кустарный малокалиберный револьвер. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой обстоятельств дела. Удалось установить, что оружие не зарегистрировано.