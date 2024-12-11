В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для оружия

В пресс-службе компании заявили, что в их блоге выходило сообщение по этой теме.

Компания Google отказалась от принципа неиспользования искусственного интеллекта (ИИ) для оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В компании обновили принципы, удалив пункт, который не позволял применять "технологии, причиняющие или способные причинить общий ущерб". По информации источника, этой формулировки больше нет в списке. В пресс-службе Google отметили, что в блоге компании публиковали сообщение. В нем отмечается, что "демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ".

Ранее в "Лаборатории Касперского" рассказали о новой вредоносной программе.

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