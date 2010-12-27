В Глебычево прошла встреча со школьниками по программе "Дарите людям доброту"

Организаторы мероприятия рассказали детям о доброте и дружелюбие, а так же о различии добра и зла. Помимо прочего были проведены различные конкурсы, в которых школьники проявили активное участие.

Третьего сентября в Глебычевском филиале МБОУ "Приморский ЦО" прошла встреча со школьниками по программе "Дарите людям доброту". Участниками мероприятия стали ученики 2 класса Глебычевского филиала МБОУ "Приморский ЦО".

Организаторы встречи рассказали детям о доброте и дружелюбие, а так же о различии добра и зла. Помимо прочего были проведены различные конкурсы, в которых школьники проявили активное участие.

У каждого из ребят остались только положительные эмоции от проведенного мероприятия.

Источник: пресс-служба администрации МО "Приморское городское поселение"