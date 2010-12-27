  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Глебычево прошла встреча со школьниками по программе "Дарите людям доброту"
Вчера, 23:20
80
KaterinaKono13

В Глебычево прошла встреча со школьниками по программе "Дарите людям доброту"

0 0

Организаторы мероприятия рассказали детям о доброте и дружелюбие, а так же о различии добра и зла. Помимо прочего были проведены различные конкурсы, в которых школьники проявили активное участие.

Третьего сентября в Глебычевском филиале МБОУ "Приморский ЦО" прошла встреча со школьниками по программе "Дарите людям доброту". Участниками мероприятия стали ученики 2 класса Глебычевского филиала МБОУ "Приморский ЦО".

Организаторы встречи рассказали детям о доброте и дружелюбие, а так же о различии добра и зла. Помимо прочего были проведены различные конкурсы, в которых школьники проявили активное участие.

У каждого из ребят остались только положительные эмоции от проведенного мероприятия.

Источник: пресс-служба администрации МО "Приморское городское поселение"

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии