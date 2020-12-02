В Гидрометцентре рассказали, какой декабрь ждёт петербуржцев

Сильных морозов и снега ожидать не стоит.

В Гидрометцентре дали долгосрочный прогноз на декабрь и рассказали, что приготовил предновогодний месяц петербуржцам. Об этом 78.ru рассказала руководитель Гидрометцентра по долгосрочным прогнозам Наталья Мироничева.

В течение декабря будут чередоваться период ненастной погоды с осадками, облачностью, ветрами и период непродолжительных сильных морозов. В ночные часы возможны понижение температур до -8 градусов.

Месячная сумма осадков слегка превысит норму, а вот новогоднюю ночь пока что не предсказать.

Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг.

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