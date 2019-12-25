Аналитики напомнили, что РФ рекордно пополнила денежный резерв.

В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций. Об этом заявил старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц. Иностранец рассказал о том, что валютные резервы РФ делают страну неуязвимой перед западным давлением.

У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане статья стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера

Напомним, что за время экономического кризиса России удалось нарастить свои денежные резервы. По словам Цшэпитца, сейчас их объем достигает рекордного уровня – 600 миллиардов долларов.

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