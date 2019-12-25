  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Сегодня, 8:40
147
lesjasap

В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций

0 0

Аналитики напомнили, что РФ рекордно пополнила денежный резерв.

В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций. Об этом заявил старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц. Иностранец рассказал о том, что валютные резервы РФ делают страну неуязвимой перед западным давлением. 

У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане

статья стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера

Напомним, что за время экономического кризиса России удалось нарастить свои денежные  резервы. По словам Цшэпитца, сейчас их объем достигает рекордного уровня – 600 миллиардов долларов.

Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным.

Теги: валютный резерв, германия, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:00

Неуязвим царь со своим двором,а чернь нищенствует.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии