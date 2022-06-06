В Германии прошел митинг против русофобии

В толпе митингующих были в основном немцы.

В немецком городе Гера прошел митинг против русофобии. Об этом сообщает Readovka.

Жительница города сняла на видео митинг с участием немцев в поддержку России. Группа людей несла флаги Германии и России, а также своего региона Тюрингии.

По словам жительницы, в толпе митингующих были в основном немцы. Они протестовали против антироссийских санкций, русофобии и расизма.

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Видео: YouTube / Daniel L.