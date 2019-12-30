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В Германии неизвестный расстрелял посетителей кафе

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Погибло шесть человек.

На юго-западе Германии в Рот-ам-Зе неизвестный мужчина начал стрельбу в кафе, по предварительным данным, погибло шесть человек, среди нет нет россиян. Об этом 24 января сообщает ТАСС.

В перестрелке, начавшейся около часа дня по местному времени пострадали еще два человека. Следствие исключило теракт: предполагается, что стрелок знал своих жертв, а трагедия случилась после бытового конфликта. Неизвестного уже задержали, его личность пока не установили, но выяснили, что он действовал в одиночку.

Тем временем, в Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки.

Теги: германия, стрельба
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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