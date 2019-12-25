В Германии призвали не допустить "ледникового периода" в отношениях с РФ

Вольфганг Кубики напомнил, что для ФРГ Россия является важным партнером.

В Германии призвали не допустить "ледникового периода" в отношениях с Россией. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики. По словам эксперта, взаимодействие между Москвой и Берлином не должны быть заморожены из-за ситуации, произошедшей с оппозиционером Алексеем Навальным.

Россия есть и останется важным партнером в общем европейском доме. В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против нее Вольфганг Кубики, вице-президент бундестага ФРГ

Немец подчеркнул, что в произошедшем с оппозиционером остается много вопросов. Их следует прояснять без преждевременных обвинений ради общих интересов. Кубики заметил, что между Германией и РФ остаются особые отношения, а депутаты должны отвечать за проведение разумной политики в отношении Москвы, которая будет учитывать эти вопросы.

В Германии заинтересованы в улучшении отношений с Россией.

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