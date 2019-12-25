В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России

Резервуары для хранения топлива в стране заполнены на 65%.

Глава регулятора ФРГ Клаус Мюллер предупредил о нехватке газа на зиму без поставок из России. Об этом он рассказал в интервью Bild.

По словам Мюллера, резервуары для хранения топлива заполнены на 65%. Он отметил, что этого все равно недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок российского газа. Также глава регулятора ФРГ сообщил, что на следующей неделе начнется работа по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток".

Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве. Клаус Мюллер, глава регулятора ФРГ

Ранее Шольц выразил сожаление, что ФРГ вынуждена использовать выведенные из эксплуатации электростанции.

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