Канцлер Германии рассказал о работе правительства над энергетической безопасностью страны.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сожалеет, что ФРГ вынуждена использовать выведенные из эксплуатации электростанции. При этом чиновник отметил, что данная мера будет для страны временной. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в своем видеообращении. Он напомнил, что постановление о вводе в работу старых подстанций связано с ситуацией на Украине и энергетическими проблемами в сфере снабжения ресурсами.

Горько то, что теперь из-за жестокого нападения России на Украину нам приходится временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже закрыли. Но это только на очень короткое время. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт добавил, что Германия только начинает работу, направленную на достижение энергетической безопасности страны, а чиновники планируют также сделать все возможное для борьбы с климатическими изменениями. На текущий момент задачей для ФРГ является стать первой страной, которая достигнет нулевых углеродных выбросов в атмосферу. При этом европейское государство не может лишиться своего статуса успешной промышленной державы. Олаф Шольц настроен позаботиться о распространении возобновляемых источников энергии и сохранить конкурентоспособность берлина на мировом рынке. Для производства водорода и энергии по стране кабмин будет использовать солнечную энергию, биомассу, энергию ветра в открытом море и на суше.

Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в Германии.

Фото и видео: YouTube / Bundesregierung