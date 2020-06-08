В Германии по запросу США задержали музыканта из России. Об этом говорится на официальной странице артиста в Facebook. Гражданина РФ поймали на территории Берлина.
Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине... Семь дней назад он был задержан немецкой полицией от имени министерства юстиции США
сообщение на Facebook-аккаунте
На данный момент известно, что США требуют, чтобы ди-джея Дениса Казначеева экстрадировали в Америку. Россиянина подозревают в отмывании денег и мошенничестве в Сети.
В посте отмечают, что музыкант невиновен. Активисты создали петицию для сбора средств в помощь россиянину. Они считают, что личность Казначеева была украдена преступниками и использована в незаконной деятельности.
Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование.
Видео: Facebook / Denis Kaznacheev
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все