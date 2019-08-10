В Германии отреагировали на угрозу США вывести войска из страны

В субботу, 10 августа, в Германии прокомментировали угрозу США вывести войска из страны. Свое мнение высказал председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч в интервью Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Парламентарии заявили, что в случае таких действий, США придется забрать с собой и свое ядерное оружие. При этом он отметил, что американцы должны будут вывезти оружие исключительно "домой", а не в Польшу.
По словам экспертов, если США все же решит перевезти ядерное оружие в Польшу, то это приведет к ухудшениям отношений Берлина и Москвы.
Напомним, что ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что из Германии выведут 50 тысяч военных США, если Берлин не увеличет до 2% оборонный бюджет.
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Видео:The U.S. Army
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