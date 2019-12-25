В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе

В Германии оценили значение Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Нагорном Карабахе. Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что считает её подходящим инструментом для урегулирования конфликта.
По его словам, за последние 30 Европа стала более богатой, демократичной и свободной.
Сегодня мы снова должны иметь дело с растущим числом кризисов и конфликтов.
Хайко Маас, глава МИД ФРГ
Он отметил, что в современном мире ОБСЕ эффективен как международный форум для урегулирования конфликтов.
Ранее США, Британия и Эстония объяснили отсутствие на встрече СБ ООН по Украине.
Фото: pixabay.com
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