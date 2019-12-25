В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе

Маас заявил, что за последние 30 Европа стала более богатой, демократичной и свободной.

В Германии оценили значение Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Нагорном Карабахе. Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что считает её подходящим инструментом для урегулирования конфликта.

По его словам, за последние 30 Европа стала более богатой, демократичной и свободной.

Сегодня мы снова должны иметь дело с растущим числом кризисов и конфликтов. Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Он отметил, что в современном мире ОБСЕ эффективен как международный форум для урегулирования конфликтов.

Ранее США, Британия и Эстония объяснили отсутствие на встрече СБ ООН по Украине.

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