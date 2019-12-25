США, Британия и Эстония объяснили отсутствие на встрече СБ ООН по Украине

Страны отказались признавать Россию посредником в украинском конфликте.

США, Британия и Эстония объяснили отсутствие на встрече Совета безопасности ООН по Украине. Об этом пишет агентство "РИА Новости". Встреча прошла по инициативе РФ.

Заявляется, что три отсутствующие страны расценили мероприятие как попытку исказить реальную информацию о конфликте в Украине.

Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет. цитата из совместного заявления США, Великобритании и Эстонии

Данные страны отказались признавать Россию посредником в украинском конфликте. Они считают РФ одной из его сторон, которая постоянно подпитывает военные действия на востоке Украины.

При этом Франция и Германия также не участвовали во встрече и добились того, чтобы трансляция мероприятия не велась на сайте организации.

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