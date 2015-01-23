В Германии назвали "проклятым" наследие советских войск

Уничтожить руины невозможно, а денег на их ремонт нет.

В Германии озадачились дальнейшей судьбой "проклятого" наследия советских войск. Об этом пишет "Газета СПб", ссылаясь на издание Bild.

Местность, на которой находятся руины, засадили лесами и поставили там солнечные электростанции. Однако что делать дальше, непонятно. Уничтожить развалины невозможно, поскольку они являются историческим памятником. Средств на их ремонт у Германии нет.

Речь идет о следах пребывания Западной группы войск. Временно обосновавшиеся войска покинули территории Германии в 1992 году.

Ранее президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну.

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