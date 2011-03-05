В Гданьском заливе польские пограничники задержали "выпивших" моряков из России

В субботу, 4 декабря, около 6 утра по московскому времени российские моряки перестали отвечать на вызовы пограничных служб в Балтийском море. В километре от берега судно развернулось на 180 градусов и избежало выхода на мель. Моряков сухогруза "Руслана" задержали польские пограничники. По их мнению, моряки находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили на портале ТАСС.
Известно, что судно принадлежит компании из Санкт-Петербурга. Оно прибыло из Клайпеды и остановилось в Гданьске у берегов Собешевского острова.
В Польше началось разбирательство с участием Морского управления в Гдыне. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что французский авианосец "Шарль де Голль" столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши.
Видео: www.portalmorski.pl
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