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В Гданьском заливе польские пограничники задержали "выпивших" моряков из России

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Экипаж сухогруза "Руслана" теперь ждут разбирательства с участием Морского управления в Гдыне.

В субботу, 4 декабря, около 6 утра по московскому времени российские моряки перестали отвечать на вызовы пограничных служб в Балтийском море. В километре от берега судно развернулось на 180 градусов и избежало выхода на мель. Моряков сухогруза "Руслана" задержали польские пограничники. По их мнению, моряки находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Известно, что судно принадлежит компании из Санкт-Петербурга. Оно прибыло из Клайпеды и остановилось в Гданьске у берегов Собешевского острова. 

В Польше началось разбирательство с участием Морского управления в Гдыне. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что французский авианосец "Шарль де Голль" столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши.

Видео: www.portalmorski.pl

Теги: балтийское море, гданьский залив, моряки, польские пограничники, сухогруз руслана
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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emexdes
Сегодня 12:49

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