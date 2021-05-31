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В Гатчинском районе завершили ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская
Сегодня, 15:10
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В Гатчинском районе завершили ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская

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Дорожники усилили основание дороги методом холодного ресайклинга.

В Гатчинском районе завершили ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская от деревни Заозерье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что участок трассы длиной 6 километров обновили досрочно. Специалисты установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Дорожники усилили основание дороги методом холодного ресайклинга. Метод заключается в создании крепкой бетонной плиты, на которую укладывается новый асфальт. Благодаря этому трасса становится прочнее и лучше переносит нагрузки. Для ресайклинга использовали 700 тонн цемента. 

Фото: Piter.tv

Теги: гатчинский район, жд станция дивенская, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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