Дорожники усилили основание дороги методом холодного ресайклинга.

В Гатчинском районе завершили ремонт подъезда к железнодорожной станции Дивенская от деревни Заозерье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что участок трассы длиной 6 километров обновили досрочно. Специалисты установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Дорожники усилили основание дороги методом холодного ресайклинга. Метод заключается в создании крепкой бетонной плиты, на которую укладывается новый асфальт. Благодаря этому трасса становится прочнее и лучше переносит нагрузки. Для ресайклинга использовали 700 тонн цемента.

Фото: Piter.tv