В Гатчинском районе разыскивают таксиста не вернувшегося с заказа

От родственников мужчины огромная просьба ко всем, кто что-нибудь знает или видел Николая Овсянникова или его машину, связаться с Такси "Демидов".

Вчера 09 сентября примерно в 7.15 утра, Николай Николаевич Овсянников, водитель Таицкого такси "Демидов" получил заказ. Требовалось забрать пассажира от магазина "Анкур" в п. Тайцы и отвезти в д. Тойворово. Однако после водителеь перестал выходить на связь. Об этом сообщает Гатчинская Служба Новостей.

От родственников мужчины огромная просьба ко всем, кто что-нибудь знает или видел Николая Овсянникова или его машину, связаться с Такси "Демидов" или с Екатериной Герасимовой.

Источник: Гатчинская Служба Новостей