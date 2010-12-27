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В Гатчинском районе разыскивают таксиста не вернувшегося с заказа
Вчера, 23:42
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KaterinaKono13

В Гатчинском районе разыскивают таксиста не вернувшегося с заказа

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От родственников мужчины огромная просьба ко всем, кто что-нибудь знает или видел Николая Овсянникова или его машину, связаться с Такси "Демидов".

Вчера 09 сентября примерно в 7.15 утра, Николай Николаевич Овсянников, водитель Таицкого такси "Демидов" получил заказ. Требовалось забрать пассажира от магазина "Анкур" в п. Тайцы и отвезти в д. Тойворово. Однако после водителеь перестал выходить на связь. Об этом сообщает Гатчинская Служба Новостей.

От родственников мужчины огромная просьба ко всем, кто что-нибудь знает или видел Николая Овсянникова или его машину, связаться с Такси "Демидов" или с Екатериной Герасимовой.

 Источник: Гатчинская Служба Новостей

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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