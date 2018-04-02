В Гатчинском районе преступник потерпел «фиаско» при ограблении банкомата

Магазин расположен в поселке Дружная Горка на улице Ленина.

Ночью, 2 октября в 04:09 по мск в полицию Гатчинского района поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации банковского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Магазин расположен в поселке Дружная Горка на улице Ленина. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место преступления. Им удалось установить, что злоумышленник отжал стеклопакет окна, после чего проник в здание указанного магазина. Затем преступник неустановленным инструментом попытался похитить денежные средства из банкомата. Однако деньги остались в банковском оборудовании, а злоумышленник скрылся.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание.

Фото: twitter.com