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В Гатчинском районе преступник потерпел «фиаско» при ограблении банкомата
Сегодня, 14:51
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В Гатчинском районе преступник потерпел «фиаско» при ограблении банкомата

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Магазин расположен в поселке Дружная Горка на улице Ленина.

Ночью, 2 октября в 04:09 по мск в полицию Гатчинского района поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации банковского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Магазин расположен в поселке Дружная Горка на улице Ленина. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место преступления. Им удалось установить, что злоумышленник отжал стеклопакет окна, после чего проник в здание указанного магазина. Затем преступник неустановленным инструментом попытался похитить денежные средства из банкомата. Однако деньги остались в банковском оборудовании, а злоумышленник скрылся.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание.

Фото: twitter.com

 

Теги: гатчинский район, криминальное происшествие, ограбление банкомата
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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