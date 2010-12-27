В Гатчине стартовало Первенство Ленобласти по дзюдо

В состязании участвуют спортивные сборные команды из 11 районов Ленинградской области и Соснового Бора.

В Гатчине стартовало Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юниоров до 21 года.

В состязании участвуют спортивные сборные команды из 11 районов Ленинградской области и Соснового Бора. Соревнования проводятся в 16 весовых категориях (8 весовых категорий у юношей, 8 у девушек). В каждой весовой категории разыгрываются одно первое, одно второе и два третьих места.

По итогам соревнований будут определены победители и призеры, как в личном первенстве, так и в командном зачете среди районов Ленинградской области. По результатам личных соревнований будет сформирована сборная команда Ленинградской области по дзюдо, которая примет участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, где будет бороться за право представлять регион на первенстве России.

Источник: пресс-служба ЛО