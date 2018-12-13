В Гатчине родители напоили детей пивом, чтобы уложить спать

Петербуржцы предложили наказать горе-родителей.

Пассажиры автобуса в Гатчине засняли на камеру, как молодая пара напоила своих детей пивом. Очевидцы выложили видео в социальные сети.

В ролике видно, как женщина и мужчина, у которых на коленях сидят маленькие дети в открытую нарушают закон об употреблении алкогольных напитков в общественном месте. Помимо этого пара "угостили" пивом своих малолетних детей. Свой поступок горе-родители объяснили желанием уложить детей спать.

В комментариях к посту пользователи остались шокированы увиденным и подметили, что пару необходимо наказать.

Ранее на Piter.TV: Видео: на Коломяжском горят строительные вагончики

Видео: Мегаполис +/ЧП Питер / Санкт-Петербург