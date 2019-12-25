В проект будет вложено почти 200 млн рублей.

В Гатчине проведут реконструкцию стадиона "Спартак". Как следует из закупки, которую разместил комитет госзаказа Ленинградской области, в проект планируется вложить 219,6 миллионов рублей.

В ходе предстоящих работ предполагается построить трибуны с помещениями под ними, создать газон футбольного поля, сделать площадки с резиновым покрытием. По графику – срок завершения проекта – декабрь 2022 года.

Заявки для участия в аукционе для определения исполнителя работ принимаются до 27 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Гатчинском районе планируется построить новый детсад на 220 мест.

Фото: ggsdc.ru