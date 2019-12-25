В Гатчине прошла проверка на соблюдение масочного режима в электричках

Составленные протоколы направят на рассмотрение в Гатчинский городской суд Ленобласти. Нарушители заплатят штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

В четверг, 4 ноября, сотрудники комитета по транспорту Ленобласти проверили соблюдение масочного режима в пригородной электричке, следовавшей по маршруту "Петербург – Сиверская", а также в здании вокзала железнодорожной станции "Гатчина Варшавская".

Совместно с инспекторами комитета в проверке приняли участие полицейские и сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Всех пассажиров без масок привлекли к административной ответственности. С теми, кто сидел в электричках и на вокзале со спущенной маской на лице, провели профилактические беседы. Составленные протоколы направят на рассмотрение в Гатчинский городской суд Ленобласти. Нарушители заплатят штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Рейды проводятся в Ленобласти 2-3 раза в неделю. Скоро частота проверок будет увеличена. Нарушителей начнут ловить не только в выходные, но и в праздничные дни.

Ранее мы сообщили, что в Центральном районе Петербурга полиция провела рейд по заведениям общепита.

Фото: Piter.TV