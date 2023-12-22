В Гатчине поймали организатора незаконной легализации мигрантов

За год фирма легализовала незаконное пребывание в РФ несколько сотен иностранных граждан.

В Гатчине правоохранители задержали организатора незаконной легализации мигрантов. Им оказался 52-летний руководитель строительной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка выяснили, что предприниматель, зарегистрировав в феврале 2023 года фирму и получив на "Госуслугах" электронную подпись, больше года занимался незаконной легализацией мигрантов. Он подавал сведения о регистрации иностранцев по адресу несуществующего хостела.

Бизнесмен брал с каждого иностранца по три тыс. рублей за услугу. За год фирма легализовала незаконное пребывание в РФ несколько сотен иностранных граждан.

Правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается, подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv