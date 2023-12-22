В Гатчине перинатальный центр закрыли на проветривание

Учреждение будет закрыто с 5 по 25 февраля.

В Гатчине перинатальный центр закрылся на ежегодное профилактическое проветривание с 5 по 25 февраля. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Беременные и роженицы направляются во Всеволожский роддом. Второй скрининг беременных осуществляется по направлениям из женских консультаций в других медучреждениях.

Перинатальный центр недели ждет генеральная мойка и санитарная обработка всех отделений и родильных залов. Это положено по СанПиНу. Летом перинатальный центр закрывать не будут.

В конце прошлого года в Ленобласти родилась девочка-богатырь. Малышка весила около шести килограммов, ее рост составил 59 сантиметров.

Фото: ВКонтакте/ Перинатальный центр 47