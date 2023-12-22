В Гатчине перинатальный центр закрыли на проветривание

В Гатчине перинатальный центр закрылся на ежегодное профилактическое проветривание с 5 по 25 февраля. Об этом сообщили в медицинском учреждении.
Беременные и роженицы направляются во Всеволожский роддом. Второй скрининг беременных осуществляется по направлениям из женских консультаций в других медучреждениях.
Перинатальный центр недели ждет генеральная мойка и санитарная обработка всех отделений и родильных залов. Это положено по СанПиНу. Летом перинатальный центр закрывать не будут.
В конце прошлого года в Ленобласти родилась девочка-богатырь. Малышка весила около шести килограммов, ее рост составил 59 сантиметров.
Фото: ВКонтакте/ Перинатальный центр 47
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