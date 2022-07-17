Девочка-богатырь родилась в Ленобласти

Малышка весит почти шесть килограммов.

В Ленобласти родилась девочка-богатырь. Малышка весит около шести килограммов. Ее рост составил 59 сантиметров, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа.

Параметры ребенка младенца соответствуют приблизительно трехмесячному возрасту. Юная ленинградка родилась в Выборгском роддоме.

Родителям девочки уже вручили свидетельство о рождении, подарок и медаль. Матери ребенка 37 лет, у нее есть еще двое детей.

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Фото: Piter.tv