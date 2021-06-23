В Гатчине отреставрируют Готическую галерею

Государственный музей-заповедник "Гатчина" ищет подрядчика для реставрации Готической галереи Арсенального каре. Начальная стоимость – 38,9 млн рублей. Информация опубликована на сайте РосТендер.
Подрядчик должен отреставрировать и воссоздать архитектурно-лепной декор, интерьеры, фасады. Работы должны закончиться до 31 декабря 2023 года. Заявки принимаются до 6 мая.
Готическая галерея была создана архитектором Кузьминым Р.И. в 1847-1851-х годах.
Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец
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