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В Гатчине отреставрируют Готическую галерею
Сегодня, 15:21
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В Гатчине отреставрируют Готическую галерею

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Готическая галерея была создана архитектором Кузьминым Р.И. в 1847-1851-х годах.

Государственный музей-заповедник "Гатчина" ищет подрядчика для реставрации Готической галереи Арсенального каре. Начальная стоимость – 38,9 млн рублей. Информация опубликована на сайте РосТендер.

Подрядчик должен отреставрировать и воссоздать архитектурно-лепной декор, интерьеры, фасады. Работы должны закончиться до 31 декабря 2023 года. Заявки принимаются до 6 мая.

Готическая галерея была создана архитектором Кузьминым Р.И. в 1847-1851-х годах.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец

Теги: гатчина, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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