Под Гатчиной собака принесла хозяину сгнившую человеческую ногу

Несколько месяцев назад дети нашли неподалеку похожие останки.

Вечером 1 ноября в дежурную часть поступила информация, что на Зеленой улице в поселке Пригородный под Гатчиной дворовая собака принесла хозяину часть человеческой ноги. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Останки находились в сильной стадии гнилостных изменений. Где именно нашла собака ногу, и кому она принадлежала, выясняет полиция.

Стоит отметить, что в конце июля дети нашли в том же поселке похожие человеческие останки: правую ногу от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя, фрагмент грудной клетки с шейными позвонками. Все части тела были в стадии гнилостных изменений, некоторые частично мумифицированы. На тот момент останкам было около месяца.

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