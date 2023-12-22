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В ГУР Украины дали прогноз на ближайшие месяцы на фронте

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Андрей Юсов предположил, что ждет украинскую армию на поле боя.

Представитель Главного управления разведки от украинского министерства по обороне Андрей Юсов рассказал о том, то ближайшие месяцы на фронте для армии киевского режима будут непростыми. Такую позицию иностранный чиновник огласил в эфире местного телемарафона.

Ближайшие месяцы будут непростыми.

Андрей Юсов, сотрудник ГУР Украины

Напомним, что Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Глава государства Владимир Путин назвал целью российского руководства защиту населения, которое на протяжении восьми лет подвергалось издевательствам, геноциду со стороны властей киевского режима.

Украинская разведка прокомментировала удары по Чонгарскому мосту цитатой Маяковского.

Фото и видео: YouTube / ТCH

Теги: андрей юсов, всу, гур
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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