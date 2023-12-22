Андрей Юсов предположил, что ждет украинскую армию на поле боя.

Представитель Главного управления разведки от украинского министерства по обороне Андрей Юсов рассказал о том, то ближайшие месяцы на фронте для армии киевского режима будут непростыми. Такую позицию иностранный чиновник огласил в эфире местного телемарафона.

Ближайшие месяцы будут непростыми. Андрей Юсов, сотрудник ГУР Украины

Напомним, что Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Глава государства Владимир Путин назвал целью российского руководства защиту населения, которое на протяжении восьми лет подвергалось издевательствам, геноциду со стороны властей киевского режима.

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Фото и видео: YouTube / ТCH