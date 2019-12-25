В ГП назвали законными все следственные действия России в Донбассе и на Украине

Игорь Краснов рассказал о проверках доказательств при расследовании уголовных дел против мирных жителей Донбасса и Украины.

Все оперативные действия, которые проводят российские следователи в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также на территории Украины, являются законными. Такую позицию огласил на пленарном заседании в Совете Федерации Генеральный прокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопрос законодателей. Он напомнил о том, что специальная военная операция все еще ведется.

Не всегда возможно провести первоначальные следственные действия….я не вижу никаких проблем и все следственные действия, которые проводятся на территории ДНР, ЛНР и Украины, являются законными. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

напомним, что в российском законодательстве есть возможность привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые совершили преступления за пределами РФ, но при этом эта деятельность была направлена против интересов РФ или ее граждан. Прокурорами проводится соответствие мероприятий на законность и достаточность доказательной базы по ведущимся расследованиям. Также проверки состоятся перед направлением дел в судебные инстанции и рассмотрения материалов по существу.

Генпрокурор пообещал системно исправлять ситуацию в местах лишения свободы.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации