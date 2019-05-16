В Финском заливе очевидцы спасли тонущего мужчину

Однако врачам не удалось его спасти.

В Финском заливе утонул мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В 18:19 на пульт дежурного поступило сообщение об инциденте, который произошел в посёлке Стрельна напротив дома №25 по Пристанской улице. Выяснилось, что в воде очевидцы заметили тонущего мужчину, которого вытащили на "сушу" без сознания.

На место тут же прибыла бригада скорой помощи, которая попыталась реанимировать мужчину. Однако он скончался на месте. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее мы писали, что в канаве в Ленобласти нашли обгоревший труп без вести пропавшей женщины.

Фото: Piter.tv