Юсси Халла-ахо счел Москву "развивающимся сельскохозяйственным обществом".

В Финляндии сочли победу России на Украине опасной для имиджа стран коллективного Запада. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Юсси Халла-ахо. Политик объяснил журналистам, что успешно проведенная специальная военная операция РФ покажет всему миру, что "развивающееся сельскохозяйственное общество", которым депутат считает Москву, способно взять верх над всеми странами, в том числе и над конкретно США и Европой.

Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь? Юсси Халла-ахо, парламентарий Финляндии

Эксперт пояснил, что Европа и США выбрали однозначную сторону в украинском кризисе, предоставив киевскому режиму военную, политическую и экономическую поддержку. Депутат уверен в том, что в России обратили внимание на действия Запада и расценили их как непосредственное участие международных союзников Киева в региональном конфликте.

Глава МИД Финляндии заявил, что страна больше не получает газ из России.

Фото и видео: Yle