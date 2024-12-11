Североатлантический военный альянс может провести провокацию в северной части государственных границ России после мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies. Иностранный специалист добавил, что именно поэтому НАТО сейчас намеренно разгоняет антироссийскую истерию на территории Финляндии. По мнению многих граждан этой страны, противостояние с соседями кажется неизбежным.
Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну, а Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится... Мы, конечно, будем в авангарде. <...> Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине.
Туомас Малинен, эксперт
Двух котов из Финляндии не пропустили в Петербург на российско-эстонской границе.
Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies
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