Туомас Малинен объяснил, почему Хельсинки находятся в авангарде противостояния с РФ.

Североатлантический военный альянс может провести провокацию в северной части государственных границ России после мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies. Иностранный специалист добавил, что именно поэтому НАТО сейчас намеренно разгоняет антироссийскую истерию на территории Финляндии. По мнению многих граждан этой страны, противостояние с соседями кажется неизбежным.

Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за эту войну, а Трамп добьется мира на Украине, то эскалация не остановится... Мы, конечно, будем в авангарде. <...> Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине. Туомас Малинен, эксперт

Двух котов из Финляндии не пропустили в Петербург на российско-эстонской границе.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies