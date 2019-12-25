Автор Yle рассказал о результатах возможного противостояния РФ и Украины в регионе Донбасса.

В Финляндии оценили перспективы России в войне с Украиной. Аналитик шведской версии издания Yle Дан Хелениус рассказал в авторской статье о том, что напряжение на государственной границе между Москвой и Киевом увеличивается. По мнению специалиста, для полномасштабной атаки у Кремля не хватит сил, но он уверен, что российская армия сможет отбить наступление со стороны противника.

Обозреватель указывает читателям материала на тот фактор, что находящихся в настоящее время российских военных в регионе не хватит для проведения "легкой прогулки" по украинской территории. Он напомнил, что по сравнению с 2014 годом сейчас ВСУ лучше оснащены и укомплектованы оружием и техникой.

Дан Хелениус объяснил, что если агрессия произойдет со стороны Киева, так как Украина захочет силовым методом вернуть себе Донбасс, то российские силы будут готовы дать отпор противнику. Эксперт полагает, что задачей Москвы в регионе является провокация Украины для того, чтобы получить право законного вмешательства в конфликт, а также установления собственного контроля.

ВСУ обстреляли из минометов село Логвиново на Донбассе.

Фото:Pixabay.com