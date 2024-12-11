В Финляндии хотят ограничить покупку недвижимости россиянами

Антти Хяккянен раскрыл пункты, которые содержатся в документе.

Национальное правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который существенно ограничит заключение сделок с недвижимостью россиянам. Соответствующее заявление в ходе брифинга со СМИ сделал в Хельсинки министр по обороны европейского государства Антти Хяккянен. Официальная трансляция велась на YouTube-канале местного кабинета министров.

Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии. Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии

В документе говорится о том, что лица, страна гражданства которых может представлять угрозу для безопасности, получат отказ на приобретение недвижимого имущества на территории Финляндии. Аналогичная мера коснется тех, кто имеет юридический адрес на территории государства, "представляющего угрозу", или находится "под влиянием" гражданина или субъекта из такого государства. В том случае, если человек постоянно не проживает в Финляндии, но он также лишен права на покупку недвижимости. Лица с двойным гражданством или иностранные граждане, находящиеся в этой стране на постоянной основе, должны будут получать специальное разрешение на приобретение недвижимости в Финляндии.

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Фото и видео: YouTube / Valtioneuvosto