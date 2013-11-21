Август Ханнинг связал диверсию в Балтийском море с Польшей и Украиной.

Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал правительство в Берлине потребовать от украинских и польских чиновников возмещения убытков из-за произведенной диверсии, которая зафиксирована на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в акватории Балтийского моря. В эфире немецких СМИ эксперт упоминал о том, что лидер киевского режима Владимир зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли иметь договоренность о том, что операция украинских спецслужб по подрыву трубопроводов получала логистическую поддержку со стороны Варшавы.

Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать возмещения убытков. Август Ханнинг, эксперт ФРГ

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Фото и видео: YouTube / WELT